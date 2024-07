Weißhaidinger und Gogl-Walli in Hengelo Dritte

Zweitbeste Zeit 2024

Ausverkauft war das Stadion auch wegen Hollands Superstar Femko Bol. Die Weltmeisterin gewann die 400 m mit neuem Meeting-Rekord von 50,02 Sekunden. In diesem Rennen wurde Susanne Gogl-Walli hinter Femke Bol und Martina Well (Chile/51,05) starke Dritte. Nur einmal war sie bisher heuer schneller – bei der EM in Rom mit 51,14. Sie ist für die Spiele in Paris bestens gerüstet!