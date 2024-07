Wunschgegner: Koeman spricht schon vom Finale

Auch gegen Türkei kam mit Weghorst die Wende

Nach einer schwachen ersten Hälfte, als die Türken mit Erfolg den anfänglichen Elan der Elftal ausbremsten, reagierte auch Koeman in der Halbzeitpause entscheidend. Wie schon so oft, wenn dem Spiel der Niederländer etwas fehlte, kam Wout Weghorst in die Partie. Mit seinen 197 Zentimetern Körperlänge und der entsprechenden Kopfballstärke brachte der in der letzten Saison von Burnley an Hoffenheim ausgeliehene Stoßstürmer genau jenes Element in die Partie, das den Niederländern bis dato gefehlt hatte.