Ab 14 Uhr LIVE: MotoGP-Rennen am Sachsenring

Martin siegte im Sprint, Marquez Sechster

Der Spanier Jorge Martin hat den Sprint am Sachsenring gewonnen und damit seine WM-Führung ausgebaut. Am Samstag siegte der von der Pole Position gestartete Ducati-Pilot vor dem Portugiesen Miguel Oliveira (Aprilia) und dem italienischen Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati), der nun 15 Punkte hinter Martin liegt. Die KTM-Piloten fuhren im kurzen Rennen über 15 Runden hinterher. Brad Binder wurde Achter, Jack Miller Elfter und Pedro Acosta nach einem Fehler Letzter. Superstar Marc Marquez, der sich am Freitag einen gebrochenen Finger sowie eine Brustkorb-Prellung zugezogen hatte, wurde nach einer Aufholjagd noch Sechster. Der Spanier, in der WM-Wertung mit einem Rückstand von 66 Zählern auf Platz drei, ging von Position 13 ins Rennen.