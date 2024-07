Diese Nachzahlung bei Betriebskosten schockt viele

Vielen flattern derzeit Abrechnungen für Gas und die Betriebskosten für das vergangene Jahr ins Haus. Und bei vielen ist der Schock fast so groß, wie die Summe, die sie berappen müssen. Mietervereinigung und Arbeiterkammer registrieren derzeit in Oberösterreich Hilferufe in ungeahntem Ausmaß.