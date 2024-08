Wie funktioniert eigentlich „Drive by Wire“?

„By Wire“ meint per Kabel. Die Übertragung des Fahrerwunsches erfolgt also nicht mehr wie ursprünglich mechanisch über Wellen, Seilzüge und Gestänge, sondern elektrisch. Ein Sensor fragt permanent die Stellung von Gaspedal und Lenkrad ab, übermittelt diese Information elektronisch an ein Steuergerät. Dieses prüft die Anweisungen zunächst auf Plausibilität und steuert dann über einen E-Motor (Aktor) beispielsweise die Gangwahlelemente im Getriebe oder die Drosselklappe am Ottomotor.