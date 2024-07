Echte Typen, junge Wilde matchen sich in Salzburg

Ex-Salzburger-Sieger sorgte in Madrid für Aufsehen

Eine besondere Rückkehr nach Salzburg ist es für Thiago Monteiro. Der Brasilianer gewann 2022 das Turnier, scheiterte im Vorjahr am späteren Finalisten Lukas Neumayer im Viertelfinale. Beim Masters-Turnier in Madrid sorgte Monteiro für eine Sensation: Der 30-jährige Routinier bezwang Monte-Carlo-Triumphator Stefanos Tsitsipas.