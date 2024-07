Neumayer auf gutem Weg Richtung Titelverteidigung

Ein Duell unter guten Freunden fand am Freitag im Viertelfinale der Österreichischen Meisterschaften in Oberpullendorf (B) statt. Dabei ging am Ende Lukas Neumayer als Sieger hervor. Er besiegte Kumpel Gabriel Schmidt klar mit 6:3, 6:3. „Ich kenne den Gabriel schon extrem lange, habe früher oft mit ihm trainiert. Vor unserem Match haben wir uns sogar zusammen eingespielt“, erzählt Neumayer, der nun im Halbfinale steht. Für STC-Teamkollegen Gabriel Schmidt ist das Turnier hingegen vorbei: „Ich glaube, ich kann zufrieden sein. Ich habe ein gutes Turnier gespielt.“