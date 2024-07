Wie „Beachboy“ Jagerhofer auf seiner Alm lebt

Wer Zutritt haben will, muss an der Security vorbei: Die zugelaufene Wildkatze „Lilli“ checkt mit lautem Miauen die Besucher ein und weicht ihnen nicht von der Seite. Verstärkung kommt von „Simba“: Der Golden Retriever springt bereits am Tor aus dem Auto, noch bevor Herrchen Hannes Jagerhofer (62) einparken kann: „Hier flippt er vor Freude immer aus.“ Der Eventorganisator ruft den Vierbeiner scherzhaft „Zecken-Joe“: „Erst letzte Woche waren wir zur Entfernung von 35 Blutsaugern beim Tierarzt.“