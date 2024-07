Warum die US-Rechten auf „The Boys“ so wütend sind

Seit ihrem Start im Juli 2019 begeistert Amazon Primes „The Boys“ als so geniale wie derbe Superhelden-Allegorie auf Donald Trump, die Auswüchse des Kapitalismus, politischen Fanatismus, die neuen Nazis und Amerikas (gar nicht so geheime) faschistische Neigungen. Die Emmy-nominierte Serie spielt in einem Universum, in dem Superhelden so mächtige wie korrupte Celebrity-Figuren sind. Lediglich eine kleine Gruppe von Aufrechten, die titelgebenden „The Boys“ um Billy Butcher (Karl Urban), stellt sich ihnen entgegen.