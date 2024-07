Davide De Pretto gewinnt Sprint auf der 1. Etappe!

„Freue mich total auf die morgige Oberösterreich-Etappe!“

Großschartner von UAE Emirates rollte als Achter über die Ziellinie und ist mit drei Sekunden Rückstand als Siebenter auch bester Österreicher in der Gesamtwertung. „Es war ein guter Tag für mich und im harten Finale hatte ich sehr gute Beine“, sagte der Oberösterreicher. Die 2. Etappe führt am Donnerstag von Maria Taferl über 184,5 Kilometer nach Steyr und damit in seine Heimat. „Ich freue mich total auf die morgige Oberösterreich-Etappe. Ich wohne ja in Linz und trainiere viel rund um Steyr, da kenne ich jeden Meter“, sagte Großschartner.