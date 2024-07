Gewitter-Berge sind die „scharfe Waffe“ der Natur

Nächstes Unwetter lässt nicht lange auf sich warten

Nach einer kurzen Abkühlung kommt der Sommer übrigens wieder in Fahrt. Gewitter stehen erneut auf dem Wetterradar und bringen wohl eine steigende Gefahr für Hab und Gut mit sich. So wachsen Quellwolken bereits am Samstagnachmittag mit Annäherung einer Kaltfront in Vorarlberg und Nordtirol an. Zum Abend hin sind dann auch im Salzburger Land, in Oberösterreich, in der Obersteiermark und im westlichen Niederösterreich kräftige Schauer möglich. Mit im Gepäck: Hagelkörner bis zu 4 Zentimeter Durchmesser und Sturmböen. Die Natur lädt ihre Waffe durch!