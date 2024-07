Calhanoglu: „Sind die Nummer eins von den Fans“

„Wir wollen die Leute weiter glücklich machen“, betonte Calhanoglu. Die Unterstützung von den Rängen ist seinem Team sicher. „Wir sind die Nummer eins von den Fans. Sie sind überall mit uns. In jedem Stadion ist es das Gleiche. Klar ist es aber in Berlin noch eine Nummer höher. Wir Türken sind überall“, sagte der 30-Jährige. Ein Beispiel will man sich an 2008 machen. Damals gelang bei der Endrunde in Österreich und der Schweiz und dem bisher letzten türkischen Viertelfinaleinzug dann auch der Vorstoß in die Vorschlussrunde.