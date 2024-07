Luxuriöse Auszeit im Hotel Gino Park Palace****

Tauchen Sie in die Romantik und den Luxus des 17. Jahrhunderts im charmanten Hotel Gino Park Palace am malerischen Stadtrand von Považská Bystrica in der Nordwestslowakei ein. Dieses eindrucksvolle 4-Sterne-Hotel, untergebracht in einem historischen Herrenhaus, bietet eine ideale Mischung aus stilvollem Ambiente und moderner Annehmlichkeit.