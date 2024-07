Heftiger Ausraster! Rublew schlägt Knie blutig

Am Ende schied die Nummer sechs der Setzliste gegen den argentinischen Debütanten in der ersten Runde aus. Zuvor beendete er das Match mit einer blutenden Wunde am Knie. Bilder, die für Kopfschütteln und schließlich reichlich Diskussionsstoff sorgten. Rublew selbst versuchte zu beschwichtigen: „Ich musste meinen Emotionen freien Lauf lassen. Es ist aber alles in Ordnung.“