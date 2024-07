Trotz Bandage: Djokovic in Wimbledon ohne Mühe

„Ich bin sehr glücklich, wie ich mich auf dem, Platz gefühlt habe. Ich wusste nicht, wie es sich wirklich auf dem Platz anfühlt. Training ist doch anders als ein Match“, sagte Djokovic. Der Weltranglisten-Zweite spielte mit einer Bandage am rechten Knie. Er habe versucht, sich auf das Spiel zu konzentrieren und nicht so sehr an das Knie zu denken.