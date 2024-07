100 Prozent Bio: Land schraubt jetzt an der Quote

Land arbeitet an nachhaltiger Versorgung mit Lebensmitteln

Nicht alle Gemeinden sind mit dieser Regelung glücklich. Die Erfüllung der 100-Prozent-Quote scheint mittlerweile aber in die Ferne gerückt, wie hinter vorgehaltener Hand nicht nur aus unzähligen Gemeinden, sondern auch von Seiten des Landes zu hören ist. Dort heißt es auf Nachfrage, dass man laufend evaluiere und an neuen und innovativen Lösungen im Bereich der nachhaltigen Versorgung mit Lebensmitteln in höchster Qualität arbeiten würde. Daher werde derzeit an einem Modell gearbeitet, bei dem Bio nach wie vor im Mittelpunkt stehe und auch andere qualitativ hochwertige Produkte berücksichtigt werden sollen.