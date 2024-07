Gloria & Ella: Doppeltes Glück auf sanften Pfoten

Ein Leben ohne Haustier? Für viele Menschen unvorstellbar. Doch alleine in Österreich warten Tausende Hunde und Katzen in Tierheimen auf ein liebevolles Zuhause – Monate oder sogar Jahre lang. Vor allem ältere Fellnasen oder Tiere mit Handicaps haben es besonders schwer einen Platz zu finden. Mit der Initiative „Tier des Monats“ widmet sich die „Krone“-Tierecke in Zusammenarbeit mit Nestlé Purina allen Katzen und Hunden, die eine zweite Chance mehr als verdient haben.