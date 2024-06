Unser „Lieblingspiefke“ hofft auf „geiles Finale“

Richtig happy ist Felix auch, wie sich die von ihm und ServusTV vor drei Jahren ins Leben gerufene Initiative „Beweg Dich schlau Championship“ entwickelt hat. 10.000 Kinder aus ganz Österreich machten mit, beim großen Finale am vergangenen Wochenende holten sich die Lokalmatadore vom FC Schladming den Sieg. „So viele glückliche Kinder, so viele leuchtende Augen, so viele Trainer, Eltern und Unterstützer im Publikum. Diese Gänsehautmomente mit rundum glücklichen Menschen machen etwas mit einem.“ So wie jene bei der Neuauflage des Fußball-Sommermärchens in Deutschland!