Das sind die besten Weine aus Niederösterreich

Den ersten Platz in der Kategorie „andere Rotweinsorten“ holte sich das Weingut Domäne Baumgartner für ihren Blauen Portugieser 2023 Aurora Next Generation inspired by Lorenz Baumgartner Großlage Pulkautal, in der Kategorie „Zweigelt“ ging der Sieg an die HBLA und BA für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg. Der beste „Zweigelt Riedenwein gereift“ kommt vom Weingut Urban, der beste „Rotwein Cuvée“ vom Weingut Norbert Greil.

Landesweinsieger in der Kategorie „gereifte Riedenweine rot“ ist der Blauburger 2020 Ried Neustift vom Weinbau Haller, die Kategorie „Orange/Naural/Petnat“ entschied Weingut & Heuriger Schmid mit seinem Grünen Veltliner 2023 PetNat #leidergeil für sich. 1. Platz in der Kategorie „Sekt“ geht an das Probstweingut Wachau.