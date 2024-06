Spieler will 30.000 Euro von Republik zurückholen

In den ersten beiden Instanzen scheiterte Klage

Das Erstgericht sah keinen Zusammenhang zwischen der vorgebrachten mutmaßlich verletzten Gesetzesnorm und dem Schaden des Spielers. Die zweite Instanz argumentierte, das Glücksspielmonopol würde zwar dem Schutz der Vermögensinteressen einzelner Spieler dienen, dies richte sich aber nur an die Glücksspielanbieter und nicht an den Staat. Dennoch habe Eckert das Verfahren im April 2024 vor den OGH gebracht.