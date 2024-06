Spieleranwältin klagt ausländisches Casino

Die Juristin lässt sich aber nicht einschüchtern. Im Gegenteil, sie hat bereits den nächsten Erfolg gegen einen vermeintlich übermächtigen Glücksspielkonzern eingefahren. Seit seinem 15. Lebensjahr ist ihr Mandant spielsüchtig und nun in allen Wiener Casinos gesperrt. Um weiter zocken zu können, wich er nach Tschechien aus. „Viele machen das“, sagt Eckhart. Die grenznahen Casinos seien auf österreichische Kunden ausgerichtet: „Man kann in Euro zahlen, die Werbung ist auf Deutsch, Mitarbeiter sprechen Deutsch“, sagt sie. Daher, und weil EU-Recht, hielt sie es für möglich, den Schaden am Handelsgericht Wien einzuklagen. Streitwert: 180.802 Euro!