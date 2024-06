Spionage-Anschlag auf steirische Anwältin

Das geschah am 11. Jänner dieses Jahres. Die Anwältin war – wie so oft – nach Wien gefahren, um einen Mandanten gegen einen großen Glücksspielkonzern zu vertreten und übernachtete in einem Hotel. Als sie im Zimmer ausspannte, machte sich ein dunkel gekleideter Mann an ihrem Auto zu schaffen. Ein Security-Mitarbeiter des Hotels erwischte ihn dabei. Die Ausrede des Ertappten: Das Auto gehöre einem Freund, er müsse einen Schaden begutachten. Dem Mitarbeiter kam das Spanisch vor. Beim Sichten der Überwachungskamera wurde dann klar, dass der Mann etwas unter dem Auto angebracht hatte. Da der Security befürchtete, es könnte sich um eine Bombe handeln, alarmierte er die Polizei. Diese entdeckte daraufhin den Peilsender.