Auch finanziell ist Österreich auf der Erfolgsspur

- Österreichs Gruppensieg bei der Fußball-EM in Deutschland hat sich für den ÖFB auch finanziell ausgezahlt. Inklusive des Startgeldes von 9,25 Mio. Euro hat der Verband von der UEFA bereits 12,75 Mio. Euro an Prämien fix. Für jeden der beiden Siege in der Gruppenphase gab es eine Million Euro, für den Einzug ins Achtelfinale weitere 1,5 Millionen. Damit hat der ÖFB beim Turnier bereits exakt gleich viel eingenommen wie bei der vergangenen EM 2021.