VIP-Tickets und Startplätze für das A1 Beach Pro

Die A1 Beach Pro Vienna ist eines der bedeutendsten Beachvolleyball-Turniere in Europa und zieht jedes Jahr Tausende von Fans an. Auf dem Heumarkt in Wien verwandelt sich die Anlage in ein Mekka für Beachvolleyball-Enthusiasten. Die besten Teams der Welt kämpfen um den Sieg und bieten dabei spannende und hochklassige Matches.