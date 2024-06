Deschamps: „Werde es sicher nicht verheimlichen“

Frankreich-Trainer Didier Deschamps hat sich vor dem abschließenden Gruppenspiel seines Teams in Österreich-Gruppe D, am Dienstag gegen Polen (18 Uhr), zu den Comeback-Plänen von Kylian Mbappe geäußert. Er wolle nicht verheimlichen, wie groß die Lust auf einen Einsatz seines Starstürmers ist, so der Teamchef. Deshalb soll der Real-Neuzugang auch wieder auf dem Rasen stehen.