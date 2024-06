Steirische Einsatzkräfte in Sorge wegen Klimademos

Aktion am oder rund um den Red Bull Ring geplant?

Für Sicherheit sorgen sowohl am Boden als auch in der Luft Polizistinnen und Polizisten, uniformiert wie zivil, aus der gesamten Steiermark. Konzepte, die über die vergangenen zehn Jahre, seit die Formel 1 wieder in Spielberg gastiert, ausgearbeitet und verfeinert wurden, kommen zum Zug und können an die aktuelle Lage angepasst werden. Das könnte diesmal besonders wichtig werden, denn Klimaaktivisten hatten sich zuletzt immer wieder diverse Veranstaltungen für ihre Protestaktionen ausgesucht. Möglicherweise planen sie auch eine Aktion am oder rund um den Red Bull Ring.