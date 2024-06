Franco Foda: ÖFB-Elf „jetzt ein anderes Team“

Der VAR meldete sich bei einem frühen Alaba-Foul an Dumfries – 0:1 (11.) von Depay per Elfmeter. Dumfries erledigte aus einem Konter den Rest. Aber nicht nur der Inter-Legionär, jetzt Klub-Kollege von Arnautovic, ist morgen, 1104 Tage später, wieder dabei, sondern zehn Stars der Oranje-Truppe (siehe fett markiert unten in der Aufstellung). Auch aus Österreichs aktuellem EURO-Kader waren 2021 immerhin sechs Kicker im Einsatz.