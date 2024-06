EM: Kroatien gegen Italien ab 21 Uhr LIVE

Während die fix als Sieger der Gruppe B fürs Achtelfinale der Fußball-EM in Deutschland qualifizierten Spanier sich in Düsseldorf um den Underdog Albanien kümmern, rittern Italien und Kroatien im Parallelspiel in Leipzig heute um den Aufstieg. Dabei war in den vergangenen Tagen Wundenlecken bei den Teams angesagt: Beide verloren gegen Spanien und waren dabei chancenlos. Italien hat aber wenigstens einen Sieg gegen die Albaner im Gepäck.