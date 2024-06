Unterhaus-Künstler verzauberte Alaba und Wimmer

Gewinnspiel auf sozialen Medien

Die Chance nutzte Bachleitner in Zusammenarbeit mit Freunden, Wiener Influencern, gleich zu einer Giveaway-Aktion auf seinem Instagram-Account (_bachi.21). Wer liked, followed oder kommentiert, hat die Chance auf von Alaba signierte ÖFB-Trikots, Klappstühle und Poster des Gemäldes. „Weitere Aufträge habe ich auch schon in der Tasche. Dazu kann ich aber noch nichts offiziell sagen“, erklärt Bachleitner.