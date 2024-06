Karner in Berlin: „Haben exzellente Figur gemacht“

Gemeinsam mit zahlreichen ÖFB-Fans flog Innenminister Gerhard Karner am Freitagvormittag mit der AUA nach Berlin. Nach einigen beruflichen Terminen wird Karner beim Match zwischen Österreich und Polen (18 Uhr) dabei sein. Am Flughafen Berlin hat sich der 56-jährige Fußball-Fan Zeit für ein Gespräch mit Sportkrone.at genommen. Für das entscheidende Spiel hat der Minister dabei schon einen Tipp parat und hofft – mit einem kleinen Augenzwinkern – auf eine Rückkehr nach Berlin am 14. Juli.