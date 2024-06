„Tartan Army“ – die friedlichste Armee der Welt

Nach München bedankte sich auch die Stadt Köln offiziell bei den Schotten, deren Fans – die „Tartan Army“ – hatten auch in der Domstadt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 80.000 sollen es gewesen sein, doppelt so viele werden es während der EURO in Deutschland sein. Die „Krone“ war beim 1:1 gegen die Schweiz dabei, erlebte, warum die „Bravehearts“ auf der Welt geliebt, fast schon als „Botschafter des Fußballs“ gefeiert werden.