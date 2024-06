Aufbau läuft auf Hochtouren – Stars in Vorfreude

Bis zu 120 Personen arbeiten beim Aufbau, 650 Tonnen Sand werden für den Center Court in die Red Bull Beach Arena gebracht – am Mittwoch rückten die ersten LKW mit dem speziellen „Spieluntergrund“ aus den Quarzwerken Melk in Richtung Heumarkt an. Da griffen auch Produktionsleiter Lukas Maderböck und Jarek Bielski, Manager von Pro-Construction, zur Schaufel.