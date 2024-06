Unkluge Grüne

Da können Werner Kogler, Leonore Gewessler und Sigrid Maurer nun zusehen, wohin sie mit ihrem vermeintlichen Natur-Triumph in Brüssel die Grünen geführt haben: ins realpolitische Aus. Nachdem sie Kanzler Karl Nehammer in den Rücken gefallen sind und es sich schon zuvor durch die eher heimtückische Torpedierung des Lobautunnels mit Wiens sozialdemokratischen Bürgermeister Michael Ludwig verscherzt hatten, wird sich niemand mehr finden, der mit dieser Truppe noch regieren will.