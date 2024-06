Wiesberger verzichtet auf Olympia-Teilnahme

Schöne Erinnerungen an Kurs

Dabei hat Wiesberger ausgezeichnete Erfahrungen mit dem Platz im Le Golf National, der 2018 auch Schauplatz des Ryder Cups war. Vor neun Jahren feierte der ÖGV-Golfer dort mit seinem Open-de-France-Triumph auf der European Tour den vielleicht größten Erfolg seiner Karriere. Wiesberger war zuletzt wieder in Form gekommen und hatte Anfang Juni bei den European Open in Hamburg Platz zwei belegt. Seine nächsten Starts sind diese Woche in Amsterdam, danach in Ravenna und München. Zudem hofft der Golfprofi auf die Qualifikation für die British Open im Juli in Schottland.