„Wusiala“ zaubert Deutschland zu famosem Start

Der zum „Man of the Match“ ausgezeichnete Musiala bejahte die Reporterfrage, ob er gerade das Spiel seines Lebens gemacht habe, ohne langes Nachdenken. „Das kann man schon sagen“, antwortete der Bayern-Profi. „Heim-EM, erstes Spiel, wir wollten gut starten. Ich bin einfach happy, dass wir so viele Tore geschossen haben. Wir können in die nächsten Spiele mit Selbstbewusstsein reingehen“, sagte Musiala. Es gelte „den Flow jetzt mitzunehmen“.