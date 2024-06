Kühner erleidet Handbruch in Olympia-Vorbereitung!

„Wenn einer ein Blitz-Comeback schafft, dann ist das Max!“

„Dass Max Kühner sich so knapp vor den Olympischen Spielen verletzt hat, ist natürlich ein Schlag für das gesamte Team Austria“, wurde Österreichs Equipe-Chefin Angelika May in einer Verbandsaussendung zitiert. „Aber wenn einer ein Blitz-Comeback schafft, dann ist das Max.“