Kroos kam nur zurück, weil er an EM-Titel glaubt

„Es hat wohl rund um letzten November begonnen“, verriet der 37-jährige Coach. Nagelsmann wusste, dass ihm ein Spieler wie Kroos helfen könnte, um bei der Heim-EURO zu reüssieren. Kroos wollte aber nicht sofort zusagen. Er ließ sich Zeit, wog die Pros und Kontras ab. Und stellte gegenüber Nagelsmann von Anfang an eines klar: „Er wollte nur Teil des Ganzen sein, wenn er das Gefühl hat, dass wir was gewinnen können.“ Im Februar gab Kroos bekannt, dass er an Bord ist. Für ein letztes Abenteuer. Am 14. Juli würde er gerne zum Abschluss seiner Karriere – diesmal soll sein Rücktritt endgültig sein – die EM-Trophäe erobern.