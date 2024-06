Ballon d‘Or: „Dann führt kein Weg an Kroos vorbei“

Kroos, seit Kurzem sechsfacher Champions-League-Sieger, gehört nach Meinung Lothars „zumindest in den engen Kreis einbezogen“, wie er in seiner Sky-Kolumne schreibt. Immerhin: „Er hätte es nicht nur aufgrund seines Lebenswerks und seiner Titel, sondern wegen der Art und Weise seines Auftretens verdient.“ Zwar spiele Kroos „nicht so spektakulär wie andere“, allerdings sei er „ein Lenker und Denker, ein Führungsspieler, der alles mitbringt, was man für so eine Auszeichnung braucht“.