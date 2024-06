Wie Kommunen mit dem neuen Verkehrsgesetz umgehen

„Überraschungseffekt“ 30er-Zone in Kapellerfeld

An besonders neuralgischen Stellen wird dies jetzt schon verstärkt durchgesetzt: Etwa im Stadtteil Kapellerfeld in Gerasdorf bei Wien, wo viele Lenker die neu aufgestellte Tafeln vorerst gar nicht bemerken. Eine „Überraschungsaktion“, die vor allem in den sozialen Medien merklich mit vie Unmut kommentiert worden ist.