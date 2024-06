Die DDR stirbt nicht aus …

Skurril: Wie konnte es nur so weit kommen, dass die Opfer (und ihre Nachkommen) von 45 Jahren russischer Herrschaft in Ostdeutschland zu Russlandverstehern und Demokratieverächtern geworden sind? Standardfloskel: „Es war nicht alles schlecht in der DDR.“ „Undankbare Jammer-Ossis“, schallt es zurück.