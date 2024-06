Spielergewerkschaft geht gegen FIFA vor

Die FIFA hatte die Kritik damals zurückgewiesen und auf der Terminierung des Turniers im Sommer 2025 beharrt. Der internationale Spielkalender sei nach Konsultation mit allen relevanten Beteiligten aufgestellt worden, schrieb FIFA-Interims-Generalsekretär Mattias Grafström in einem Brief an Fifpro und die World Leagues Association WLA.