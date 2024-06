Niederlande: Stürmer Joshua Zirkzee nachnominiert

Ex-Bayern-Kicker jetzt Kollege von Posch

Der Dortmunder Ian Maatsen wurde bereits nachnominiert, mit Zirkzee umfasst der Kader wieder 26 Spieler. Der 23-Jährige war einst in der Jugend von Bayern München ausgebildet worden, bei den Profis hatte er sich aber nicht durchsetzen können. Im Sommer 2022 wechselte Zirkzee nach Bologna, wo er in dieser Saison elf Tore in der Serie A erzielte und sich mit dem Club, bei dem auch ÖFB-Teamspieler Stefan Posch ein Leistungsträger ist, für die Champions League qualifizierte.