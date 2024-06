Österreichs Nationalteam bezieht EM-Quartier

Die Spieler reisten allesamt individuell an, Marko Arnautovic etwa mit einem Linienflug aus Wien. Auf dem Flughafen Berlin Brandenburg wartete bereits Österreichs am Knie verletzter „Non-playing Captain“ David Alaba auf den Offensivmann. Den Transfer ins Hotel absolvierten die beiden Freunde aus Wien, in der Kapitänshierarchie des ÖFB-Teams nominell die Nummern eins und zwei, gemeinsam.