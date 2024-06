Jantscher-Zukunft offen: „Fix ist noch nix!“

Jakob Jantscher ist zurück in der Heimat! Wobei: In seinem Paradies unweit von Graz war die Sturm-Legende nur kurz. Montag war er mit seiner Familie nach einer Saison in Hongkong in der Steiermark angekommen, Mittwoch düsten die Jantschers schon weiter zum Sommerurlaub nach Jesolo. „Hier ist das Wetter besser aus in Österreich“, schmunzelte „JJ“, als er mit Gattin Andrada, den Kindern Alma und Jakob an der Adria eintrudelte.