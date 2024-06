Straka will bei US Open in neue Sphären vorstoßen

Dass Straka auch auf schwierigem Terrain reüssieren kann, hat er vergangene Woche in Dublin (Ohio) gezeigt. Für den 31-Jährigen ist es seine vierte US-Open-Teilnahme, 2019 schaffte er mit Rang 28 sein bisher bestes Ergebnis. In den vergangenen beiden Jahren lief es nicht nach Wunsch, da verpasste Österreichs Nummer eins jeweils den Cut. Straka spielt derzeit in Hochform, was in den vergangenen neun PGA-Turnieren zu sieben Top-16-Resultaten führte. Der Weltranglisten-18. hat mit seinen genauen Abschlägen auf der PGA-Tour die zweitbeste Statistik im Bereich „Driving Accuracy“. Es ist somit alles angerichtet für eine neue Karrierebestleistung bei den US Open.