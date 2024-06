Bei Jubel verletzt: Große Sorgen bei ÖFB-Gegnern

Der frühere Weltfußballer Robert Lewandowski verletzte sich am Montag bei Polens 2:1-Testspielsieg gegen die Türkei, der Barca-Torjäger musste früh ausgewechselt werden. In seinem 150. Länderspiel setzte sich Lewandowski in der 32. Minute angeschlagen auf den Rasen. Wenig später stand der 35-Jährige wieder auf, erklärte den medizinischen Betreuern in aller Ruhe die Situation und verließ den Platz aus eigener Kraft. „Robert hat eine leichte Verletzung, das sollte keine Probleme bereiten“, erklärte Probierz später. Zuvor hatte sich bereits Sturmpartner Karol Swiderski verletzt, beim Torjubel nach dem 1:0 (12.). Der 27-Jährige, der in Italien bei Hellas Verona kickt, sprang jubelnd in die Höhe und knickte bei der Landung um.