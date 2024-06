Wie Sextortion Jugendliche in den Tod treibt

Die Masche ist bekannt, und doch fallen ihr nach wie vor jährlich Tausende Menschen zum Opfer: Sextortion. Das schmutzige Erpressungsgeschäft mit anzüglichen Videos und Fotos ist die am schnellsten wachsende Betrugsmasche, von der zunehmend Kinder und Jugendliche betroffen sind. Allein in den USA wird Sextortion mit Dutzenden Suiziden in Verbindung gebracht. Auf welche Warnsignale Sie achten sollten und wie Sie sich im Notfall richtig verhalten, erfahren Sie mit Krone+.