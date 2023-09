Straches Fahrer kommt mit Geldstrafe davon

Im Wiener Landesgericht musste sich am Montag der frühere Chauffeur von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wegen falscher Beweisaussage in der Spesenaffäre verantworten. Er gab an, aufgrund einer emotionalen Blockade falsch ausgesagt zu haben: Diversion in Form von 6600 Euro Geldstrafe.