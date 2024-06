Panthers mit 3:0-Erfolg zum NHL-Finalauftakt

Die Florida Panthers haben das erste Spiel in den Stanley-Cup-Finals gegen die Edmonton Oilers am Samstagabend (Ortszeit) vor Heimpublikum mit 3:0 (1:0,1:0,1:0) gewonnen. Obwohl die Gäste aus Edmonton zum Auftakt der „best of seven“-Serie deutlich häufiger aufs Tor schossen (32:18), feierte der Russe Sergej Bobrowski im Tor von Florida ein „shutout“.