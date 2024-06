Alle Wahlbeisitzer bekommen erstmals 100 Euro

Sie kontrollieren Ausweise, teilen Stimmzettel aus und haben den Überblick über die Wahlbeteiligung in ihrem Sprengel: Keine Wahl funktioniert ohne die rund 10.000 Wahlbeisitzerinnen und Wahlbeisitzer in der Steiermark. Bei der EU-Wahl am Sonntag ändert sich aber etwas ganz Entscheidendes: Erstmals bekommen alle Wahlbeisitzer in Österreich eine einheitliche Aufwandsentschädigung. Wie hoch sie ausfällt, kommt auf die Öffnungszeiten des Wahllokals an: 33 Euro für drei Stunden, 66 Euro für sechs und 100 Euro für mehr als sechs Stunden.